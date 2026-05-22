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Agrupaciones sociales marchan hasta la Plaza 5 de Mayo

Agrupaciones sociales marchan hasta la Plaza 5 de Mayo
AFP | Marchan en Panamá.
AFP
22 de mayo de 2026

El Movimiento Independiente Voluntad y otras agrupaciones de trabajadores realizaron este viernes, 22 de mayo, una marcha en defensa de distintas causas sociales y nacionales.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, la movilización partió desde la Iglesia de El Carmen y culminó en la Plaza 5 de Mayo.

Entre los principales mensajes y demandas expuestas en la convocatoria destacan: “No al etanol” y “No a la mina”, entre otros.

Los asistentes participaron vestidos de blanco y portando la enseña patria.

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