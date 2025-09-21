Agenda en Nueva York: Mulino se reúne con Guterres y líderes mundiales en la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó hoy domingo a la ciudad de Nueva York para participar en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como encuentros con otros mandatarios, inversionistas y ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank, ExxonMobil, entre otras.

Además, el presidente Mulino será invitado a la Bolsa de Valores de Nueva York, participará en el Panama Day, evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recibirá la carta de invitación para el Foro Económico Mundial 2026, que cada año se realiza en Davos, Suiza.

El mandatario también se reunirá con el Consejo de las Américas, un gremio empresarial con sede en esta ciudad estadounidense que promueve inversiones en países como Panamá.

Dentro de la ONU, el presidente Mulino sostendrá una reunión con el secretario general de este organismo, António Guterres; y participará en la sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung.

También se coordinan reuniones bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; con el de Ucrania, Volodímir Zelenski; el vice primer ministro del Reino Unido, David Lammy, y con el príncipe heredero de Kuwait.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, acompaña al presidente en este viaje, y para su agenda en la ONU, asisten el canciller, Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); Fernando Boyd (Salud); y Juan Carlos Navarro (Ambiente).