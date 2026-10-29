Aeropuerto de Tocumen refuerza controles ante el aumento del tránsito de aves migratorias

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reforzó esta semana las medidas de vigilancia y control de fauna ante el mayor flujo de aves migratorias del año, con el objetivo de reducir el riesgo de impactos con aeronaves durante los aterrizajes y despegues.

Según el Departamento de Control de Fauna de la terminal, se estima que entre enero y el 31 de octubre de 2026 se acumulen 8,2 millones de pasos de aves migratorias por Panamá, al contabilizar sus desplazamientos hacia el norte y el regreso hacia el sur. El tránsito continuará, aunque de forma decreciente, hasta la primera semana de diciembre.

Para prevenir incidentes, el personal especializado utiliza dispositivos pirotécnicos con detonaciones controladas para dispersar bandadas, además de realizar limpieza de canales, mantenimiento de áreas verdes y recorte de vegetación para reducir las condiciones que favorecen la presencia de fauna.

Las medidas coinciden con un aumento de la actividad aérea. Entre enero y septiembre de 2026, las dos pistas de Tocumen registraron 136.593 movimientos de aterrizaje y despegue, un incremento del 11% frente al mismo período del año anterior, equivalente a 13.775 operaciones adicionales.

En esos nueve meses, el aeropuerto movilizó 17.818.114 pasajeros, un 15% más que durante el mismo período de 2025.

Vertederos cercanos también representan un riesgo

Tocumen advirtió que la presencia de aves en las proximidades de las rutas de vuelo también está relacionada con vertederos clandestinos, conocidos como “pataconcitos”, que atraen aves carroñeras y roedores. Estos últimos, a su vez, sirven de alimento para aves rapaces, como los halcones.

Ante esta situación, el aeropuerto pidió a las comunidades, autoridades locales e instituciones responsables de la recolección de residuos colaborar en la eliminación de estos focos, debido a que la prevención requiere acciones tanto dentro de las instalaciones aeroportuarias como en las zonas aledañas.