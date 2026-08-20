Aeronave aterriza de emergencia en Playa Muerto; no hay heridos

Una aeronave Cessna 206, con matrícula HP-1969, realizó un aterrizaje de emergencia este jueves en el área de Playa Muerto, Darién, luego de que el piloto reportara una pérdida de revoluciones en el motor, informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

La aeronave realizaba un vuelo comercial desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Jaqué, transportando a cuatro personas. No hubo heridos y todos los ocupantes se encuentran ilesos.

La AAC activó los protocolos de emergencia y desplegó personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) hacia el lugar.

La Unidad de Investigación de Accidentes inició las indagaciones técnicas para determinar las causas del suceso.