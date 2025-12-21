Aeronaval incauta mercancía irregular en la Costa Arriba de Colón

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que como parte de la estrategia del Plan Firmeza y en coordinación con la Empresa Portuaria Nacional, la Dirección General de Aduanas y el Grupo Aeronaval de Defensa, se desarrollaron labores de control marítimo en el Norte de Palmira, en la Costa Arriba de la provincia de Colón, en el Caribe Central.

La acción se realizó en el marco de la Operación Caribe y permitió la incautación de 2,725 pacas de cigarrillos, 48 bultos de zapatillas, 175 envases plásticos con arena y una bicicleta eléctrica, mercancía que no coincidía con el manifiesto de carga presentado.

Durante el operativo, las unidades aeronavales también procedieron a la retención de una embarcación y a la aprehensión de siete personas, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

El Senan reiteró que mantiene una presencia firme y permanente en los espacios marítimos del país, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y combatir actividades ilícitas en aguas panameñas.