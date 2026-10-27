Advierten sobre lluvias, tormentas y oleajes en Panamá

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Roberto Martínez, pronosticó para este martes 27 de octubre lluvias y aguaceros en distintas regiones del país, con posibles tormentas eléctricas durante la tarde.

Según el pronóstico, en la mañana se esperan lluvias esporádicas en gran parte del Caribe, así como precipitaciones en sectores de Chiriquí, Veraguas, Azuero, el golfo de Panamá, Darién y Panamá Este.

Para la tarde se prevén aguaceros con tormentas en puntos específicos de Chiriquí, Veraguas, Azuero, la región metropolitana y Darién. Durante la noche, las condiciones mejorarán en gran parte del territorio, aunque persistirán las lluvias en algunas zonas del occidente y el oriente del país.

Martínez indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 30 °C en el Caribe, y entre los 28 °C y 34 °C en el Pacífico, con los valores más altos en Veraguas, las provincias centrales y Coclé.

Asimismo, se mantienen las condiciones marítimas de advertencia en ambos litorales debido a la intensificación de los vientos y la generación de oleajes. También continúan vigentes los avisos de vigilancia por lluvias, mareas altas y condiciones ventosas.

Las autoridades recomiendan mantener las precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.