Arias dijo que el presidente José Raúl Mulino, les “mencionó su hoja de ruta”. “Preferimos que sea una ley en beneficio de todos, no de unos pocos y en eso estamos apostando. Pretendemos acompañar al gobierno en esta labor titánica. Esto es de todos los panameños no de un grupo en particular, entre todos lograr un acuerdo nacional y llevar esta ley hacia buen futuro en el año 2025”, afirmó Arias.

“Preferiríamos que no fuera una persona política, porque los políticos se hacen favores entre ellos... En Panamá necesitamos a un contralor serio, con experiencia, que no sea político para que no le deba favores a nadie, si no a la ciudadanía y que trabaje por Panamá, no para un partido y sus agremiados”, indicó Juan Arias, de la CCIAP.