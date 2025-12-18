Actividades bailables y venta de licor suspendidas en La Chorrera por duelo del 20 de diciembre

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, dispuso la suspensión de actividades bailables y venta de licor en el distrito el sábado, 20 de diciembre.

A través del Decreto alcaldicio #036 anunció las prohibiciones y sanciones para quienes incumplan las medidas adoptadas.

En el documento se detalla que suspenden en todo el distrito “el uso de cajas de música, unidades móviles, equipos de audios, y la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas, conjunto u otro medio de difusión de música, desde las doce un minuto (12:01) de la madrugada del día 20 de diciembre, hasta las doce un minuto (12:01) de la madrugada del día 21 de diciembre de 2025”.

También, en el mismo horario queda prohibida la ingesta y venta de bebidas alcohólicas en todo el distrito, incluyendo los establecimientos comerciales, tales como cantinas, jardines, bodegas, parrilladas, tiendas de licores, distribuidoras, supermercados, mini súper, abarroterías y en general, todos los establecimientos que se dedique a la venta de licor.

A quienes incumplan se les sancionará con una multa de cien a mil balboas (B/.100.00 a B/. 1,000.00), según el decreto.