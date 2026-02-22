Acodeco realiza inspecciones de balanzas en los mercados durante la Cuaresma

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que intensifica las verificaciones de balanzas en mercados y puestos de venta de productos del mar, especialmente durante la temporada de Cuaresma, con el objetivo de garantizar que los consumidores reciban el peso exacto por el que pagan.

La Acodeco en un comunicado indicó que en enero de este año, los técnicos revisaron 18 balanzas adicionales, detectando 3 con irregularidades. Y resaltó que para cada inspección se utilizan patrones de peso certificados que permiten comprobar la correcta calibración de los equipos.

Asimismo manifestó que cuando se detectan anomalías, se levantan las actas correspondientes y se aplican los procedimientos establecidos por la ley.

De igual manera la entidad informó que durante el año pasado realizó 688 verificaciones de balanzas y pesas en todo el país, de las cuales 97 no cumplían con los parámetros establecidos. Estas inspecciones forman parte de las acciones metrológicas que desarrolla la institución para proteger los derechos de los compradores y asegurar la transparencia en las transacciones comerciales.

Acodeco recomienda a los consumidores verificar que la balanza marque cero antes del pesaje, evitar distracciones, comprobar que la bandeja esté libre de objetos adicionales y confirmar que la descripción del producto coincida con lo adquirido. Cualquier irregularidad puede reportarse a través de www.acodeco.gob.pa o llamando al 311 Centro de Atención Ciudadana.