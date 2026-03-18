Aclaración de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de un comunicado, desmintió que la institución se haya opuesto al proceso de alfabetización constitucional.

El pronunciamiento se da luego de una publicación del diario Metro Libre de este miércoles 18 de marzo de 2026, en la que el asesor presidencial y coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC), Miguel Antonio Bernal expresó que algunas entidades públicas no les ha permitido explicar en qué consiste el proceso de constituyente originaria.

“Tenemos que ser transparentes y hay instituciones que nos han negado terminantemente acercarnos por sus predios, empezando por la Procuraduría General de la Nación... entre otras”, afirmó Bernal.

De acuerdo con el comunicado de la PGN “esta institución ha manifestado en todo momento su disposición de establecer mecanismos de cooperación con la SEPRESAC”.

En ese contexto, agregaron que “ante el acercamiento realizado para la eventual celebración de un convenio interinstitucional, mediante Nota PGN-FSL-024-2025, de 10 de febrero de 2025, se formularon observaciones y propuestas orientadas a fortalecer su objeto, precisar el alcance de la cooperación y asegurar su compatibilidad con las funciones constitucionales y legales de la Procuraduría General de la Nación”.

A la fecha, se mantiene a la espera de una respuesta por parte de dicha Secretaría, indicaron.

Explicaron en el escrito que “posteriormente, ante nuevas consultas relacionadas con la realización de actividades dentro de la institución, por medio de Nota DPGN-348-2025, de 16 de septiembre de 2025, se reiteró al Ministerio de la Presidencia el interés y compromiso de colaborar activamente, aun cuando no se había recibido respuesta a los acercamientos previos”.

“En consecuencia, no resulta exacto sostener que esta institución no ha permitido explicar en qué consiste el proceso de constituyente originaria. Lo cierto es que ha existido una disposición abierta a la cooperación, acompañada de observaciones técnicas razonables y de una voluntad expresa de avanzar formalmente”, añadieron.

Hecha esta aclaración, reiteraron la plena disposición institucional para colaborar en todas las acciones que sean necesarias para continuar y apoyar este proceso, por considerar que esta iniciativa reviste suma relevancia para el fortalecimiento de la cultura democrática, la promoción del Estado de derecho y el empoderamiento ciudadano, tal como hemos indicado en las notas antes referidas.