Accidente de autobús deja 40 heridos en la recta de Río Chico en Natá

Un autobús de la línea Tica Bus, que transportaba a 40 turistas, se salió de la vía la tarde de este martes, 7 de julio, en la recta que conduce a Río Chico, en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

Según los informes preliminares, el conductor del vehículo perdió el control del volante e impactó de manera frontal contra varios árboles de teca a un costado de la carretera. Los pasajeros tenían como destino un hotel de playa ubicado en el distrito de Antón.

Al lugar del accidente se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) y agentes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, quienes brindaron los primeros auxilios y coordinaron el traslado de los afectados.

El reporte de las autoridades detalla que 37 turistas sufrieron lesiones leves, mientras que dos presentan heridas de consideración. Por su parte, un pasajero se encuentra en condición crítica y fue evacuado de urgencia hacia el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce. Personal de la Fiscalía ha iniciado las investigaciones en el sitio para determinar las causas exactas que provocaron este accidente vial.