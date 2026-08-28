Absel Navarro es proclamado rector de la UNACHI y asumirá funciones este lunes

Absel Navarro fue proclamado este viernes, 28 de agosto, como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de concluir el proceso electoral de la institución. El lunes 31 de agosto iniciará oficialmente sus funciones al frente de la universidad, cargo que ejercerá hasta 2028.

Tras su proclamación, Navarro expresó preocupación por la situación financiera de la universidad y por las acreditaciones de funcionarios administrativos a la carrera administrativa que se realizaron durante la última semana de la administración saliente.

El rector electo aclaró que no cuestiona el derecho de los trabajadores a obtener esta condición, sino la forma y el momento en que se llevó adelante el proceso.

“No es que no estemos de acuerdo con ellos, sino ha sido la forma y la rapidez acelerada en este caso como en la última semana y no pudieron esperar”, manifestó.

“Desde el año 2022 esto se ha postergado. ¿Por qué? Porque siempre utilizaban este tema para asuntos políticos”, afirmó.

El nuevo rector aseguró que tanto la Contraloría como su equipo habían advertido al rector interino, Pedro González, sobre el procedimiento.

Navarro explicó que la Contraloría mantiene la planilla en espera hasta que se adopte una decisión sobre las acreditaciones. “No hay planilla hasta tanto se toma una decisión contundente en cuanto a estas acreditaciones”, indicó.