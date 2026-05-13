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Abren plazas para trabajar en el sector diplomático

El concurso contempla distintas fases, que incluyen la postulación, las evaluaciones y el Programa de Formación Diplomática y Consular, previo al ingreso a la Carrera Diplomática y Consular

Abren plazas para trabajar en el sector diplomático
ML | Palacio Bolívar, edificio en el que la Cancillería tiene sus oficinas.
Abren plazas para trabajar en el sector diplomático
Pexels | Unas personas analizan información de unos documentos.
Abren plazas para trabajar en el sector diplomático
Pexels | Inscripción.
Redacción
13 de mayo de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de la convocatoria al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, mediante el cual se seleccionarán los profesionales que aspiren a integrarse al servicio diplomático de la República de Panamá.

La convocatoria inició ayer, y se extenderá hasta el 14 de mayo de 2026, mientras que la inscripción en línea estará habilitada del 15 al 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Cancillería de Panamá, el proceso busca identificar candidatos con formación académica, competencias y capacidades para representar al país en el ámbito internacional y fortalecer la política exterior panameña”.

“El concurso constituye un mecanismo técnico y objetivo para evaluar conocimientos, aptitudes y méritos de los aspirantes, quienes podrán ingresar posteriormente al Programa de Formación Diplomática y Consular”, agregaron.

Respecto a quienes pueden aspirar, indicaron que podrán participar ciudadanos panameños por nacimiento o por naturalización con más de quince años de residencia en el país posteriores a la obtención de la nacionalidad panameña, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que cumplan con los requisitos académicos establecidos.

Principales requisitos

ml | Los principales requisitos para participar son: ser ciudadano panameño por nacimiento o por naturalización, con quince años de residencia en el país después de haberla obtenido, y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no haber sido condenado por delito doloso ni por delito contra la administración pública; y poseer título universitario a nivel de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en áreas como Relaciones Internacionales o Política Internacional, informó la Cancillería.

Fechas clave

La convocatoria es durante tres días, inició ayer y se extenderá hasta el 14 de mayo.

La inscripción en línea se realizará del viernes 15 al jueves, 28 de mayo de 2026.

Los interesados deberán completar el formulario en www.mire.gob.pa

Para consultas, podrán comunicarse en [email protected]

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