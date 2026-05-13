Abren plazas para trabajar en el sector diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de la convocatoria al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, mediante el cual se seleccionarán los profesionales que aspiren a integrarse al servicio diplomático de la República de Panamá.

La convocatoria inició ayer, y se extenderá hasta el 14 de mayo de 2026, mientras que la inscripción en línea estará habilitada del 15 al 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Cancillería de Panamá, el proceso busca identificar candidatos con formación académica, competencias y capacidades para representar al país en el ámbito internacional y fortalecer la política exterior panameña”.

“El concurso constituye un mecanismo técnico y objetivo para evaluar conocimientos, aptitudes y méritos de los aspirantes, quienes podrán ingresar posteriormente al Programa de Formación Diplomática y Consular”, agregaron.

Respecto a quienes pueden aspirar, indicaron que podrán participar ciudadanos panameños por nacimiento o por naturalización con más de quince años de residencia en el país posteriores a la obtención de la nacionalidad panameña, que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que cumplan con los requisitos académicos establecidos.