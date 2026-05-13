Abren plazas para trabajar en el sector diplomático

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los principales requisitos para participar son: ser ciudadano panameño por nacimiento o por naturalización, con quince años de residencia en el país después de haberla obtenido, y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no haber sido condenado por delito doloso ni por delito contra la administración pública; y poseer título universitario a nivel de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en áreas como Relaciones Internacionales o Política Internacional, informó la Cancillería.