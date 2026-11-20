La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que los 16 finalistas regionales del Concurso Nacional de Oratoria en Inglés viajarán a Tallahassee, Florida, para participar en un intercambio académico y cultural de una semana en Florida State University (FSU).

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, mediante un mensaje en video presentado al cierre de la segunda edición del certamen organizado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), en el que participaron estudiantes de las 16 regiones educativas del país.

“En nombre del presidente Donald J. Trump, la Embajada de Estados Unidos se enorgullece de anunciar que los 16 ganadores regionales participarán en un intercambio académico y cultural de una semana en Florida State University, en Tallahassee”, expresó Cabrera.

Durante su estadía, los estudiantes recibirán clases de inglés de nivel universitario y participarán en actividades relacionadas con oratoria, liderazgo, ciencia e innovación. También tendrán la oportunidad de conocer la vida universitaria estadounidense y participar en experiencias culturales.

De acuerdo con la embajada, la iniciativa busca fortalecer sus habilidades de comunicación e interpersonales, además de acercarlos a nuevas oportunidades académicas y profesionales.

Entre los participantes se encuentra Stacey Bernal, estudiante del IPTA Alto de Piedra, de Veraguas, quien obtuvo el primer lugar del concurso nacional. Se detalló que la joven destacó por su argumentación, seguridad escénica y fluidez en inglés. El segundo lugar fue para Ariadna Espinosa, de Chiriquí, y el tercero para Arjen Smith, de Bocas del Toro.

De acuerdo con información publicada por Florida State University, el intercambio está previsto para enero de 2027 y será financiado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá.