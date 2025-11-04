154 personas fueron aprehendidas en 24 horas durante operativos policiales

La Policía Nacional reportó la aprehensión de 154 personas en las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza. Del total, 91 fueron detenidas por oficio, 53 por faltas administrativas y 10 en flagrancia.

Durante las operaciones se desarrollaron 18 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron cinco armas de fuego, 36 municiones y se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, la institución registró 97 boletas aplicadas por diferentes infracciones. Entre ellas figuran 166 por exceso de velocidad, 80 por uso inadecuado de luces, 20 por licencia vencida, 38 por embriaguez comprobada y seis por hablar por celular mientras se conducía. Un total de 66 vehículos fueron remolcados.

La Policía no detalló las provincias donde se realizaron los operativos ni si hubo personas puestas a órdenes de otras autoridades.