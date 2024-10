Son quejas y son precios altos. Muchas personas no paran de señalar los costos de los productos cuando van a un concierto y la respuesta es que le compran a emprendedores, quienes se ganan algo.

A una presentadora ya no la llaman, pero ni para contar los números de la lotería. Aunque anda en varios proyectos, le están dado un descanso para que resuelva sus problemas existenciales y recargue las baterías, aunque le sobra ánimo.

Coincidiendo con el Día de la Salud Mental, la ex Miss Solaris Barba compartió fuertes imágenes de su paso por los concursos, todo el peso y las exigencias a las que se sometió pensando que ese era su objetivo; un esguince en segundo grado, un choque de auto, perdió la voz y tuvo llagas en las piernas, sin contar todo la presión. Entendió que a veces “está bien estar mal, pero no te quedes ahí, la salud mental es un precio que no se debe negociar”, aseguró la representante de la belleza.