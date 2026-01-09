La Esquinita del 9 de enero de 2026

Lo estafaron con una oferta en redes

El que contó su triste historia, de cómo fue estafado al adquirir una oferta en redes sociales de una cámara vintage, fue Alex Medela. Relató que buscaba un modelo original y lo que recibió fue una imitación de plástico. Les pidió a sus seguidores sospechar del precio y afirmó que la moraleja es: “No todo lo que brilla es vintage”.

Barbel quedó libre y enviando bendiciones

El que reapareció con mensajes positivos afirmando que “viene más fuerte que nunca” fue el cantante Barbel, quien fue detenido hace unos días por unidades de la policía por presunta violencia doméstica. En sus Historias colgó “Bendiciones salió el Bby feo” y luego un video en el que seguía mandando más bendiciones.

Su sesión de fotos sigue dando qué hablar

Liza Hernández ni sabe. La sesión de fotos de Brithany Ryce, en vestido de baño en la playa, sigue dando de qué hablar. La gente asegura que más allá de su figura, lo que resalta es la seguridad con la que posa ante las cámaras.

Lo interrumpió la esposa en plena sesión

El que dejó a todos sorprendidos fue el diputado Ernesto Cedeño quien, en medio de la discusión de una ley en el pleno de la Asamblea Nacional, hizo una pausa para responder la llamada de su esposa. Se excusó diciendo que eran “temas matrimoniales”.

Jesse & Joy vuelven con su tour “El Despecho”

Los fanáticos de Jesse & Joy están emocionados tras el anuncio de la empresa Showpro sobre el concierto de este 11 de abril. Los artistas se presentarán en Panamá con su gira “El Despecho Tour” en el Teatro Anayansi. Los organizadores afirmaron que será una noche para cantar, sentir y vivir la música como solo ellos saben hacerlo.