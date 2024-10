Gaby Garrido está haciendo tal cual lo que dijo, mostrará a su nuevo novio para que todos lo vean porque lo está pasando muy bien y para que no haya dudas. No para de compartir videos con su chico por los mejores destinos de Barcelona.

Sheynnis Palacios se está despidiendo de la corona Miss Universo, que deberá entregar en México el 16 de noviembre. La Miss se enfrentó a una dura entrevista en la que dejó claro que: “El título y la corona no me hacen ser diferente a los demás, no me hacen optar por una personalidad diferente, al contrario, el que te mantengás como sos es lo más hermoso que existe”, además, agregó que la belleza y la inteligencia son complemento y que ser una Miss Universo es un trabajo, por eso el certamen, te evalúan para un gran trabajo.