Casi nos caemos y no nos levantamos con los de Jeolu!, ya que se montan de una vez en todos los temas. Ayer, se mostraron expertitos en elecciones de USA y en el desastre de Valencia. No sabían ni cómo se votaba.

No le tiene miedo al clima

Otro que no le tiene miedo al clima es el chef Alexis Sittón, que por más inclemente del viaje a Chiriquí y que reprogramó tras no poder aterrizar, allá fue a dar al día siguiente. ¡Esas eran muchas ganas!

Abner Benaim presentó anoche su documental “Rubén Blades is not my Name” en el Lincol Center, Nueva York, un trabajo de 2018 en el que Blades deja fe de su testimonio sobre la música salsa y pensamientos de su larga trayectoria.