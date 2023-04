Ya sabemos todo el chisme del nuevo programa de Ricardo Jaramillo. Dicen que empezará muy pronto y que en esta ocasión el canal no lo contrató, el espacio es del propio periodista, así que venderá sus pautas.

Caio Mena compartió las llaves de su nuevo hogar, uno propio y ahora se está alistando para el casa shower, porque quiere regalitos de parte de sus amigos. Esperemos que lleven cosas prettys y que no le regalen los “tupperware” plásticos.

La influencer y modelo de OnlyFans Yaneth Marín, quien también hace un pedazo de calle por su pueblo, dijo que le empiecen a poner nombre y dejen de llamarla la muchacha del Copé. No quiere más relajo con eso.

No aguanta el incremento del pago de luz

Otro que ha saltado y no es de alegría, tras su nueva cuenta de luz sin subsidio es Diego de Obaldía. ¿Qué, qué? Así mismo es. “Fren @Naturgy tiene que parar esta vaina. Están DESBOCADOS cobrando cosas que no son. Un mes me llega casi 7 veces más de lo que usualmente consumo sin haber cambiado nada. Como si tuviera una minera de Bitcoin en mi casa”, escribió el productor en su cuenta de Twitter. Si así está él, que podemos esperar los demás.