El que no se escapa a los aparatos quemados por los bajones de luz es Samy Sandoval, quien compartió un video cambiando un foco y aseguró: “De focos quemados andamos bien y de televisor también”. ¡Qué feo!

Quedamos parados de pestañas cuando un DJ famoso compartió fotos en una conferencia dentro de la Presidencia. La gente no entendía qué hacía ahí. Dijo que, aprendiendo sobre las reformas a la CSS, otros aseguran que busca chamba. ¿Será?

A las disqueras no les representa

El Boza dijo que no graba tanto con artistas locales porque a la disquera internacional no les genera dinero y esto es un negocio. No descartó hacer colaboraciones, siempre que se puedan exportar.