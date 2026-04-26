Zelenski acusa a Rusia de "terrorismo nuclear" en el 40ª aniversario de Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este domingo a Moscú de "terrorismo nuclear", en el 40º aniversario de la explosión en la planta de Chernóbil, que se cumple en plena invasión rusa.

En un mensaje en redes sociales con motivo del aniversario de la catástrofe de Chernóbil, ocurrida en la era soviética, Zelenski dijo que, con su invasión lanzada en 2022, Rusia está "una vez más llevando al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre".

"El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear, y la mejor manera es obligar a Rusia a que detenga sus temerarios ataques", añadió.

El presidente ucraniano hizo hincapié en que los drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil. Uno de ellos incluso impactó contra su cubierta protectora el año pasado.

La explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, y cambió la percepción global sobre la energía nuclear.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

La cifra exacta de víctimas varía.

Unas 600.000 personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como "liquidadores", estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

Un informe de la ONU de 2005 situó el número de víctimas mortales confirmadas y previstas en 4.000 en los tres países más afectados. Greenpeace estimó en 2006 que el desastre había causado cerca de 100.000 muertes.

- Ataques nocturnos -

La conmemoración de Chernóbil tiene lugar en plena guerra entre Rusia y Ucrania.

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en territorio ucraniano después de que Moscú lanzara más de cien drones durante la noche, según las autoridades locales.

En Sumi, una región fronteriza del noreste, un ataque con drones rusos mató a dos civiles, según el jefe de la administración militar regional.

"El enemigo atacó a civiles en el territorio de la comunidad de Bilopilia (...) a menos de cinco km de la frontera estatal con la Federación Rusa", con un saldo de dos muertos, un hombre de 48 años y otro de 72, dijo Oleg Grigorov en Telegram.

Los ataques con drones y artillería en la ciudad de Dnipró (centroeste) mataron a una persona e hirieron a cuatro más, informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional.

Varias casas y vehículos sufrieron destrozos, añadió.

La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia ha disparado 144 drones durante la noche, de los cuales 124 fueron repelidos.

Por otro lado, el gobernador de Sebastopol, en la península de Crimea anexionada por Rusia desde 2014, dio cuenta de un muerto en un vehículo durante un ataque con drones ucranianos que dañó varias casas y una escuela en diferentes barrios de esta ciudad portuaria.

Según el gobernador, Rusia derribó 43 drones.