Familiares de presos políticos informaron el lunes que impugnaron las postulaciones de una decena de personas que aspiran a integrar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por considerar que han "violado derechos humanos en el país".

El proceso para conformar el Tribunal Supremo se encuentra en su primera fase, con la postulación de más de mil candidatos que quieren ocupar uno de los 32 estrados que tendrá esta corte, acusada por la oposición de servir al chavismo.

Representantes de oenegés de derechos humanos denunciaron que varios de los postulados no son aptos para ocupar esos cargos debido a conflictos de intereses y falta de credenciales.

"Estos son solo 10 de los principales torturadores y violadores de derechos humanos que hoy pretenden engañar a la comunidad internacional postulándose ante una nueva reforma judicial", dijo a medios Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel.

Ambos son hijos del general Raúl Isaías Baduel, quien fuera ministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Entre los candidatos impugnados también figuran varios jueces de tribunales contra terrorismo y fiscales que llevaron casos contra personas que terminaron como presos políticos.

"Esta semana de manera individual muchas víctimas están documentando impugnaciones" de otro grupo de abogados "que han sido parte del aparato represivo del Estado venezolano", agregó Baduel.

La actual presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, abogada militante del partido oficialista PSUV, es una de las candidatas.

También se postularon jueces que encarcelaron y condenaron en 2009 a la exjueza venezolana María de Lourdes Afiuni, liberada el 7 de agosto. Un caso considerado como "arbitrario" por la ONU al revelar la casi nula separación de poderes en Venezuela.

Académicos y defensores de derechos humanos también se han presentado para ser parte del Tribunal Supremo.

Este proceso es resultado de la mesa de diálogo para una transición democrática entre el gobierno interino y una parte de la oposición, que inició en agosto en Caracas.

Este diálogo, auspiciado por Estados Unidos, prevé llegar a un acuerdo además para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta interina Delcy Rodríguez prometió una reforma judicial desde que gobierna bajo presión de Washington, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

El chavismo que gobierna el país desde hace dos décadas ha sido acusado de politizar el sistema de justicia y de llevar a la cárcel a miles de personas por razones políticas.