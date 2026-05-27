Venezuela libera a ocho militares condenados por "instigación" contra el gobierno de Maduro

Ocho militares venezolanos, entre ellos un general, acusados en 2017 de conspirar para dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro, salieron el martes de prisión en medio de una nueva tanda de liberaciones otorgadas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez a presos políticos.

Estos ocho militares están relacionados con el llamado "Caso Paracaidistas", en el que se les acusó de instigación contra el gobierno de Maduro. En este grupo estuvo también el general Raúl Isaías Baduel, un antiguo aliado de Hugo Chávez muerto en prisión en 2021.

Dos hijas del general Baduel, Andreína y Margareth, son abanderadas por la liberación de los presos políticos y reclaman la excarcelación de su hermano, Josnars Baduel, recluido desde 2020 por presunta participación en una incursión para derrocar a Maduro.

Los sargentos salieron del tribunal entre aplausos de un grupo de personas que los abrazaron y lloraron. Vestidos con camisetas amarillas, algunos alzaron un puño en señal de triunfo, según imágenes difundidas en X por la oenegé Foro Penal.

El general Lozada, por su parte, salió en silla de ruedas, pero se incorporó y se colgó una bandera de Venezuela en el pecho.

"Confirmamos la liberación por pena cumplida de los sargentos paracaidistas y del General (Ramón) Lozada", informó en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de la oenegé. Estuvieron más de nueve años presos, añadió.

La presidenta encargada, quien tomo las riendas de Venezuela tras la captura de Maduro en un operativo estadounidense, impulsó una ley de amnistía que excluye a la mayoría de los militares, también considerados presos políticos por oenegés.

Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, argumentó el martes que había "dilación en algunos procesos" y que durante el gobierno de Maduro no había "condiciones políticas" para atender los casos.

"Estábamos en una situación muy polarizada", dijo en una entrevista a la televisión estatal.

Un primer grupo de 31 militares, acusados también de rebelión y traición a la patria, fue excarcelado en febrero bajo libertad condicional.

Según Foro Penal, desde enero se han producido cerca de 800 excarcelaciones de presos políticos.

El gobierno alega que hay 8.000 beneficiados con la amnistía vigente desde febrero, pero la mayoría no estaban presos, sino bajo proceso judicial.

La oenegé advirtió que hasta el 25 de mayo había aún 409 presos políticos en el país.