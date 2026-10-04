Universidad de Cornell revisará su gestión de una denuncia de violación grupal en 2024

El presidente de la Universidad de Cornell se mostró favorable el sábado a una investigación externa sobre la gestión de la institución de una presunta violación grupal de una estudiante en 2024, que ha provocado una ola de críticas.

El incidente fue detallado en una demanda presentada el mes pasado, que desató duras críticas contra la universidad y los fiscales de Nueva York por no presentar cargos penales contra los presuntos autores.

"Junto con nuestro consejo de administración, acojo con satisfacción la revisión independiente que llevará a cabo un bufete de abogados externo sobre todos los aspectos de la gestión por parte de Cornell del caso de 2024", declaró el rector Michael Kotlikoff en un vídeo publicado en la página web de Cornell.

En la demanda civil, la víctima afirmó que había sido drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi, una asociación estudiantil para hombres.

"Esta ha sido una de las semanas más difíciles de nuestra historia, y sé que muchos de ustedes están enfadados, tristes y pasando por un mal momento", prosiguió Kotlikoff.

La investigación penal sobre la violación en grupo se reabrió el lunes, después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, para dirigir las pesquisas.

"Estuvo sentada durante horas y le dijo [a la policía] exactamente lo que le había pasado. Y según las nuevas informaciones, no podría haber sido más clara al explicar que estaba segura al 100% de que la habían violado", señaló Hochul.

En el video, Kotlikoff aseguró que Cornell "no va a esperar a que la investigación o la revisión concluyan antes de actuar".

"Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para hacer de Cornell una institución que lidere no solo en lo que decimos sobre estos temas, sino también en el trabajo que hacemos para abordarlos".

Los mensajes de apoyo con el hashtag #IAmJaneDoe -un pseudónimo que se utiliza habitualmente en el sistema judicial estadounidense para proteger la identidad de una persona- se han multiplicado en plataformas como TikTok, X e Instagram después de que el periodista Michael Tracey pidiera ayuda para revelar el nombre de la presunta víctima.

Algunos medios de comunicación estadounidenses han comparado esta oleada de apoyo en Internet con el movimiento #MeToo de 2017, cuando millones de mujeres compartieron en redes sociales historias de agresiones y acoso sexual tras las revelaciones sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein, hoy preso.

Tras las acusaciones de violación, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes presuntamente implicados, varios de los cuales fueron posteriormente expulsados.

Las autoridades locales afirmaron que se negaron a iniciar un proceso judicial en 2024 porque el testimonio de la denunciante no demostraba la falta de consentimiento de las relaciones sexuales.

En Estados Unidos, una de cada cuatro estudiantes universitarias declaró haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual para el que no pudo dar su consentimiento, según un estudio de 2020 realizado por la Asociación de Universidades Estadounidenses en 33 centros educativos.