Una multitudinaria marcha exige poner fin a la "impunidad" por los desaparecidos en Uruguay

Con el fin a la impunidad como bandera, decenas de miles de personas marcharon este miércoles en Uruguay para mantener vigente el incansable pedido de verdad, justicia y avances en la búsqueda de los detenidos desparecidos durante la última dictadura militar.

La 31º Marcha del Silencio volvió a copar la principal avenida de Montevideo, días después de que la Institución Nacional de Derechos Humanos agregara ocho casos. Ahora son 205 las desapariciones investigadas.

Desde el fin de la dictadura (1973-1985), período que incluye cuatro mandatos presidenciales de la coalición izquierdista Frente Amplio, incluido el actual de Yamandú Orsi, se han identificado restos óseos de ocho desaparecidos.

Este año el lema fue "30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?". La consigna reflejó el pedido de los familiares que exhortaron a Orsi no dilatar más la orden a las Fuerzas Armadas para que den información certera sobre dónde están los restos de los desparecidos.

Antes de iniciarse la marcha, Orsi publicó en X un mensaje en alusión a la marcha que se realiza como cada 20 de mayo porque ese día de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

"A 50 años seguimos buscando más respuestas, porque no son sólo memoria. La vida se sigue abriendo, año tras año y en silencio, en un gigantesco abrazo", publicó.

Con carteles con las fotos de su hermano Jorge Zaffaroni y su cuñada Emilia Islas, detenidos desaparecidos en Buenos Aires en 1976, Fernando Zaffaroni se sumó por primera vez a la marcha a meses de volver a Uruguay después de vivir cinco décadas en Brasil.

"Estoy porque es importantísimo seguir buscando, las personas no pueden desaparecer y lo que sufrió toda la familia fue enorme, la pérdida fue enorme", aseguró a la AFP antes de sumarse a la columna que abre la marcha con las fotos en blanco y negro de los desaparecidos.

La pareja desapareció junto a su hija Mariana de 18 meses en el marco del denominado Plan Cóndor, coordinado por los gobiernos militares en el Cono Sur. A la niña se le restituyó su identidad en 1992, tras vivir todos esos años con una familia apropiadora.