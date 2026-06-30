Una fuerte ola de calor afectará a EEUU mientras la nación celebra 250 años

Autoridades meteorológicas prevén que una ola de calor se extienda por Estados Unidos desde el martes y se prolongue hasta el fin de semana del 4 de julio, cuando el país celebra su 250º aniversario y acoge las rondas eliminatorias del Mundial.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas por encima de los 38 °C, con una elevada humedad que hará que los índices de calor se disparen aún más, según el pronóstico publicado el lunes.

El enfriamiento nocturno será limitado, y en muchas zonas las mínimas se situarán por encima de los 25 ºC, agregó.

Esa combinación de calor prolongado durante el día y escaso alivio por la noche puede aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre los más vulnerables, advirtieron las autoridades.

"Beba agua con frecuencia. Limite el tiempo al aire libre por la tarde. Revise cómo están sus vecinos", señaló el sistema de alerta pública en Washington, la capital del país.

La ola de calor en gran parte del centro y el este de Estados Unidos llega cuando el país se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia de la Corona británica, y Washington está lista para albergar lo que los organizadores afirman será el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia.

Mientras tanto, el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 ha entrado en sus fases eliminatorias, con varios partidos programados para disputarse en condiciones sofocantes.

Europa también se ha visto duramente afectada en los últimos días por un calor extremo.

Científicos señalan que las olas de calor más frecuentes, más duraderas y más intensas son uno de los indicios más claros del calentamiento global a escala mundial.