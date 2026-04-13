Una estampida en Haití deja al menos 30 muertos

Una estampida durante una visita turística a un fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, entre ellos varios jóvenes, informó el domingo a la AFP un ministro del gobierno.

"El Ministro de Cultura y Comunicación confirmó la muerte de 30 personas", declaró el ministro de Cultura Emmanuel Menard a la AFP en un mensaje escrito.

"Los heridos están recibiendo actualmente la atención médica necesaria, y un equipo de rescate está buscando a las personas desaparecidas", dijo Menard, sin precisar el número exacto de heridos.

El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante "una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes", indicó el gobierno haitiano en Facebook.

La fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue cerrada hasta nuevo aviso, agregó el ministro Menard.

La cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.

Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios", indicó el gobierno en un comunicado.