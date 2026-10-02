Una condenada a muerte en EEUU está inconsciente y con respirador tras fallida ejecución

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Estados Unidos cuya ejecución por inyección letal falló esta semana, se encuentra inconsciente y conectada a un respirador, afirmaron el viernes sus abogados en un documento judicial.

La ejecución de Pike, es la segunda que falló en el estado de Tennessee este año. El gobernador republicano, Bill Lee, suspendió las ejecuciones mientras se lleva a cabo una investigación.

Luego de una jornada dramática de decisiones judiciales en la que primero se detuvo su ejecución y luego fue autorizada, a Pike se le inyectaron el miércoles dos dosis letales del fármaco pentobarbital para cumplir su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer, en 1995. Pero la mujer siguió con vida.

Testigos de la ejecución fallida indicaron que Pike, de 50 años, permaneció despierta más de lo previsto y después se la oyó "roncar ruidosamente" antes de que una ambulancia la llevara de urgencia a un hospital cercano.

La madre de la víctima, May Martinez, que también estuvo presente, dijo a la prensa que "el Estado me debe una gran disculpa".

"Todo lo que quería era justicia", enfatizó.

El abogado de Pike, Luke Ihnen, refirió que la mujer "sigue grave y está siendo atendida en un hospital del área de Nashville".

"Está intubada, con respirador, y permanece inconsciente", escribió.

Los médicos "trabajan para salvar la vida de la señora Pike" después de que llegara con ambos brazos "hinchados, quemados y llenos de ampollas", añadió.

La defensa de Pike reclamó que el gobernador Lee debió conceder el pedido de clemencia a Pike en razón a su corta edad y problemas de salud mental cuando ocurrió el asesinato de Slemmer. También citaron los abusos sexuales que sufrió en su niñez y un desorden de estrés postraumático.

El presidente Donald Trump cuestionó que la ejecución haya fallado y comentó ante periodistas que "no debería ser muy difícil".

Volker Turk, alto comisionado e la ONU para los derechos humanos, exigió al estado de Tennessee que no vuelva a intentar ejecutar a la mujer.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, una de sus compañeras en un centro de formación profesional. Pike tenía entonces 18 años. Sus dos cómplices, también adolescentes, se salvaron de la pena capital.

Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. En Estados Unidos, 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, de acuerdo con el Centro de Información de la Pena de Muerte.