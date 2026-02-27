Un tripulante de la lancha muerto en Cuba quería prender "la chispa" de un levantamiento, según un aliado político

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", dijo este jueves a la AFP un compañero de militancia política.

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha interceptada en aguas territoriales de la isla transportaba a personas "armadas" que pretendían realizar una "infiltración con fines terroristas".

El objetivo de Ortega Casanova "era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba", dijo por teléfono a la AFP Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

"Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar", añadió.

Diez personas viajaban en la lancha. Ortega Casanova, un camionero de 54 años según la prensa estadounidense, fue el único de los cuatro muertos identificado por las autoridades cubanas, que difundieron también el nombre de los seis heridos.

Beyra, que conocía a Ortega Casanova desde hacía cuatro o cinco años, habló por última vez con él hace unos 10 días.

"En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos", afirmó.

Sobre la fecha para pasar a la acción, Beyra dijo que Ortega Casanova le había dicho "que podía ser en cualquier momento".

Beyra conoce asimismo a una persona de la lista de heridos, Leordan Enrique Cruz Gómez, con el que coincidió en un acto político en Miami hace un año.

Desde entonces mantuvo contacto con él a través de llamadas y mensajes, el último de ellos 10 días atrás.

El miércoles el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial sobre lo ocurrido, al asegurar que "el gobierno cubano no es de fiar".

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.