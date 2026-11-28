Un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter ha sacudido este sábado la costa del sur de California en el que es ya el mayor temblor registrado en la zona de Los Ángeles en los últimos doce años.

El terremoto ha sido detectado con epicentro a unos 5 kilómetros de las playas de la ciudad de Los Ángeles a las 9.30 horas --18.30 horas en la Espeña peninsular-- y el hipocentro a 12,2 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Medios de comunicación de la zona se han hecho eco de la información y han confirmado que el temblor se ha podido sentir en una amplia región, aunque por el momento no hay noticia de daños de importancia. Sí se han confirmado varios terremotos posteriores de menor intensidad.