Un rival electoral de Netanyahu descarta ser ministro en un gobierno liderado por él

El principal rival del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del 27 de octubre, el ex alto mando militar Gadi Eisenkot, dijo el miércoles que no será ministro en un gobierno liderado por el actual mandatario.

A solo unos días de los comicios, que estarán muy reñidos según las encuestas, algunos analistas han mencionado la posibilidad de que se forme un gobierno de unidad entre el bloque de derecha de Netanyahu y partidos de centro o de centroderecha.

Sin embargo, Eisenkot aseguró este miércoles, en declaraciones a la emisora 103 FM, que se compromete "firmemente a no servir bajo ningún gobierno de Netanyahu, ni siquiera en el marco de un [acuerdo] de rotación" en el que ambos compartan el poder.

Según los sondeos, la coalición conservadora de Netanyahu y el bando de la oposición en torno a Eisenkot están codo con codo y recabarían cada uno entre 50 y 52 escaños, rozando la mayoría en el Parlamento, de 120 bancas.

En la entrevista, Eisenkot no descartó totalmente la posibilidad de formar un gobierno de unidad.

El ex primer ministro Naftali Bennett, cuyo partido aparece en tercer puesto en las encuestas, apuntó que él no tendría ningún problema en participar en un gobierno con Netanyahu.

Sin embargo, esto iría en contra de la ley israelí, que prohíbe asumir como ministro a cualquier persona que esté siendo procesada, una disposición que no se aplica para el cargo de primer ministro.

Netanyahu está siendo juzgado actualmente por varios cargos de corrupción, que él niega.

En 2020, Netanyahu y el centrista Benny Gantz alcanzaron un acuerdo de reparto del poder, según el cual se debían alternar en la jefatura del gobierno.

El acuerdo lo firmaron después de que se celebraran tres elecciones en menos de un año. El gobierno resultante, no obstante, duró solo 13 meses.