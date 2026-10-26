Un muerto y decenas de miles de hogares sin electricidad en Reino Unido y Alemania por tormentas

Decenas de miles de hogares se quedaron sin electricidad en el Reino Unido y Alemania por las tormentas, que además causaron la muerte de un hombre de 60 años en Escocia tras la caída de un árbol, informaron las autoridades locales este domingo.

Según la Energy Networks Association (ENA), 82.000 hogares estaban sin electricidad el domingo por la mañana en el Reino Unido.

Una alerta naranja por vientos violentos está en vigor hasta las 21H00 en Escocia y en una parte del norte de Inglaterra, tras el paso de una primera tormenta, llamada Austen, el viernes en el suroeste del país.

Un hombre de 60 años murió tras la caída de un árbol en el suroeste de Escocia, informó la policía local.

Según la ENA, 345.000 clientes han sido reconectados a la red eléctrica tras el paso de las tormentas Austen y Boelo.

El domingo por la mañana, ráfagas de viento de hasta 135 kilómetros por hora azotaron el norte del país, especialmente Escocia, donde los transportes están perturbados y se han registrado inundaciones, indicó la agencia meteorológica Met Office.

En Irlanda del Norte, 7.000 personas también se quedaron sin electricidad el domingo hacia las 10H30, según el gestor de la red eléctrica.

Las travesías en ferry desde Belfast hacia Escocia o Inglaterra tuvieron que ser canceladas, al igual que unos 15 vuelos en el aeropuerto internacional de Belfast.

Alemania también se vio afectada por Austen, que provocó este domingo cortes de electricidad en la ciudad alemana de Friburgo de Brisgovia (suroeste) y en varios municipios vecinos, lo que afectó a 10.000 hogares y alteró el funcionamiento del centro hospitalario universitario, declaró un portavoz de la empresa eléctrica Badenova.

En Países Bajos, el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, canceló decenas de vuelos el domingo debido a los fuertes vientos provocados por la tormenta Boelo, según la web del aeródromo.