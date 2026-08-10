Un ministro griego elogia a Trump por endurecer la política migratoria en Europa

El ministro griego de Migraciones elogió a Donald Trump por haber contribuido a endurecer la política migratoria en Europa, en una entrevista destacada por el presidente estadounidense en su red social.

"Para mí, lo mejor que hizo el presidente Trump es cambiar la política migratoria en Estados Unidos, pero también en Europa", declaró el ministro, Thanos Plevris, en una extensa entrevista concedida al medio conservador estadounidense Breitbart News.

La entrevista fue compartida poco después por el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

"Soy admirador del presidente Trump (...). Teníamos una mala política (migratoria) en Europa", consideró Plevris, para quien los "sondeos" y "el mensaje de nuestros ciudadanos" sobre esta cuestión "son claros: ya basta".

Del mismo modo, si el vicepresidente estadounidense JD Vance --cuyo discurso dirigido a los europeos sobre su política migratoria suscitó polémica el año pasado-- "viniera hoy aquí, no solo a Grecia, sino también a Europa, comprobaría que Europa modificó su política migratoria", afirmó el ministro.

Durante su entrevista con Breitbart News, Plevris mostró un centro de operaciones dedicado al control de los flujos migratorios en las fronteras, así como los 33 campamentos de migrantes repartidos por toda Grecia.

"Tenemos una política estricta, pero justa", aseguró Plevris, antiguo miembro del partido de extrema derecha Laos y ministro de Migraciones desde junio de 2025 en el gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis.

Autor de una nueva ley que endureció considerablemente las condiciones de acogida para los migrantes y solicitantes de asilo, también es partidario de establecer centros fuera de Europa para enviar allí a los exiliados cuyas solicitudes hayan sido rechazadas, descritos como "centros de retorno".

Esta política es duramente criticada por diversas ONG, preocupadas por "el continuo debilitamiento y deterioro de los servicios destinados a los menores no acompañados".