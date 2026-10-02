Un estrés térmico sin precedentes golpeó Europa durante su verano más caluroso

Un nivel récord del 52% del territorio europeo estuvo expuesto a un estrés térmico intenso durante el verano excepcionalmente caluroso que azotó el continente este año, informó este viernes el observatorio climático de la Unión Europea.

el cambio climático.

Las olas comenzaron inusualmente temprano en la primavera, rompiendo récords de temperatura y provocando decenas de miles de muertes adicionales.

El estrés térmico se produce cuando los mecanismos naturales de enfriamiento del cuerpo se ven desbordados, lo que provoca síntomas que van desde mareos y dolores de cabeza hasta la falla de varios órganos o la muerte.

"Uno de los aspectos más destacados de 2026 es que el calor se caracterizó no solo por su intensidad, sino también por su extensión geográfica", afirmó Samantha Burgess, responsable de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio, que administra el programa Copernicus.

Este verano fue el más caluroso jamás registrado en Europa occidental, con cuatro de las diez olas de calor más intensas que se han conocido en Europa, especialmente en Francia, pero también en Reino Unido y Bélgica, según Copernicus.

Sin embargo, la ola de calor de agosto de 2003 sigue siendo la más severa, un criterio que mide la duración y la intensidad combinadas, precisó el observatorio.

Además, en 2026 "se registraron 17 días en los que al menos el 60% de Europa occidental experimentó temperaturas superiores a los 30 °C, frente a 11 en 2003 y 7 en 2025".

Esta situación expuso al 52% de Europa a un estrés térmico "muy fuerte", lo que corresponde a una temperatura percibida superior a los 38 °C, indicó Copernicus.

Aproximadamente el 80% del continente sufrió un estrés térmico "fuerte", es decir, una temperatura percibida superior a los 32 °C.

Estas condiciones se observaron durante un número récord de 41 días a lo largo de la temporada, cinco más que en 2003, año en que se registró una ola de calor histórica.

"El verano de 2026 demostró hasta qué punto el estrés térmico se está volviendo cada vez más generalizado", añadió Burgess, al destacar que esta es la principal causa de mortalidad relacionada con las condiciones climáticas en el mundo.

Este verano también se caracterizó por condiciones de sequía que provocaron los caudales fluviales más bajos jamás registrados desde que comenzaron los registros en 1992, según Copernicus.