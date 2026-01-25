Un convoy humanitario de la ONU llega a ciudad kurda de Kobane en Siria

Un convoy humanitario de la ONU llegó este domingo a Kobane, una ciudad siria de mayoría kurda, llena de personas desplazadas por los recientes enfrentamientos, informó un portavoz a AFP.

Esta ayuda llega después de que el gobierno sirio y las fuerzas kurdas prorrogaran el sábado un acuerdo de cese al fuego por 15 días, tras la tregua declarada esta semana después de que esta minoría aceptara ceder el control de grandes extensiones de territorio a las tropas gubernamentales.

Más temprano, el ejército sirio anunció que abrió un corredor humanitario hacia Kobane, una ciudad en la frontera con Turquía también conocida como Ain al Arab en árabe, y que fue un símbolo de la victoria de los combatientes kurdos contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante la guerra civil.

A principios de esta semana, los residentes de Kobane, dijeron a AFP que carecían de alimentos, agua y electricidad, y que el enclave estaba repleto de personas que huyeron del avance del ejército sirio.

La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR en Siria, Celine Schmitt, declaró a AFP que "el convoy llegó".

La ONU dijo que este envío fue coordinado con el gobierno sirio, dirigido por Ahmed al Sharaa, quien intenta imponer su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Asad a finales de 2024.

Al Sharaa, un líder islamista, llegó a la presidencia tras encabezar la ofensiva de una coalición de insurgencias que obligó a Asad a huir, después de más de 13 años de guerra civil.

- "Ayuda vital" -

Gonzalo Vargas Llosa, representante de ACNUR en Siria, dijo en X que "gracias a la cooperación con el gobierno sirio (...) un convoy de 24 camiones con alimentos básicos, artículos de primera necesidad y diésel" partió hacia Kobane "para entregar ayuda vital y de invierno a los civiles afectados por las hostilidades".

El ejército sirio informó en un comunicado este domingo que está abriendo dos corredores, uno hacia Kobane y otro en la provincia de Hasaké, para permitir "la entrada de ayuda".

Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos, perdieron grandes territorios frente a las fuerzas gubernamentales durante semanas de enfrentamientos y ahora están restringidas a las zonas de mayoría kurda en el noreste y a Kobane, en el norte.

La ciudad está rodeada por la frontera turca al norte y por las fuerzas gubernamentales por todos los lados. Se encuentra a unos 200 kilómetros del bastión kurdo en el noreste de Siria.

Kobane, que las fuerzas kurdas liberaron de un largo asedio del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 2015, se convirtió en un símbolo de su primera gran victoria contra estos islamistas radicales que lograron controlar grandes extensiones del territorio sirio durante la guerra civil.

El sábado, el Gobierno sirio y las fuerzas kurdas prorrogaron su tregua con Damasco, afirmando que su objetivo era apoyar el traslado a cargo de Estados Unidos de prisioneros del EI de Siria a Irak, un proceso que empezó esta semana.