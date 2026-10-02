Un colaborador sueco de Assange dice que será deportado por Ecuador

Un experto informático sueco señalado por Ecuador como colaborador del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo el viernes que será deportado de ese país tras su detención por agentes de Migración con el argumento de que su visa fue revocada.

Acusado en principio de un supuesto ataque a sistemas informáticos estatales, Ola Bini fue detenido temporalmente en Quito el 11 de abril de 2019, el mismo día en que Assange fue arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres donde estuvo asilado casi siete años para evitar su extradición a Suecia por un caso de presunta violación.

El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021), que revocó la nacionalidad ecuatoriana y el asilo diplomático otorgados al australiano, dijo que Bini era miembro clave de WikiLeaks, cercano a su fundador y que estaba vinculado a intentos de desestabilización contra el Ejecutivo.

"Un informe secreto dice que soy una amenaza para Ecuador, así que me deportaron de inmediato, sin que el juez siquiera esperara al hábeas corpus que se presentó antes de la audiencia" para establecer su situación migratoria, afirmó el sueco por la red X tras ser detenido el jueves al salir de un supermercado.

El viernes a media mañana publicó que estaba en el aeropuerto de Quito a la espera de ser deportado. "No me arrepiento de haber venido a Ecuador. Y espero haber ayudado, aunque sea un poco, con la ciberseguridad del país", donde permanecía desde 2013, indicó.

Las autoridades ecuatorianas no han suministrado ninguna información.

Su abogado Carlos Soria dijo también por X que una funcionaria administrativa ordenó la "deportación inmediata" de Bini "sin ningún motivo o prueba".

"Todo bajo la excusa de que son informes secretos porque, supuestamente Ola habría cometido actos en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano. Hoy Ola será deportado y se prohíbe su ingreso al país por 10 años", añadió.

Según este abogado, un juicio por presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos, que el sueco enfrentaba y que está castigado con hasta cinco años de cárcel en Ecuador, ya "prescribió".

"Todas las medidas cautelares le fueron levantadas", agregó el abogado.

Julian Assange salió de una cárcel británica en 2024 tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante el cual el australiano se declaró culpable de violar la Ley de Espionaje por divulgar material de defensa nacional.