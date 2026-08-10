Un ataque reivindicado por yihadistas mata a una decena de militares en Malí

Una decena de militares de Malí murieron este domingo en un ataque contra un campo del ejército en el centro del país que fue reivindicado por un grupo yihadista afiliado a Al Qaida, dijeron a la AFP fuentes de seguridad y locales.

Este país del Sahel atraviesa desde 2012 una profunda crisis de seguridad, alimentada especialmente por la violencia de grupos yihadistas relacionados con Al Qaida o el grupo Estado Islámico, así como de organizaciones criminales locales y movimientos independentistas tuaregs.

Después de dos golpes de Estado en 2020 y 2021, Malí está dirigido por militares que prometieron restablecer la seguridad y proteger la integridad territorial, aunque con resultados no del todo exitosos.

El campo atacado se encuentra en la localidad de San y fue "temporalmente ocupado por los asaltantes", dijo a la AFP una fuente de seguridad que evocó un balance provisional de "alrededor de 10 militares muertos".

Una fuente local confirmó a la AFP que hubo bajas entre los militares, pero no precisó la cifra.

Los pobladores de la zona aseguraron que el ataque empezó de madrugada y llevó a enfrentamientos intensos. "Escuchamos fuertes detonaciones y tiroteos de forma continua", dijo un habitante de San, según el cual se había restaurado la tranquilidad.

El asalto fue reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaida. En su mensaje, la organización asegura haber tomado "el control total de una caserna del ejército maliense en la localidad de San".

En un comunicado publicado el domingo, el ejército de Malí dijo que "la tentativa fue desbaratada" y que "la situación está bajo control". El Estado Mayor prometió "una respuesta vigorosa" de sus fuerzas.

El mes pasado al menos 50 militares murieron en el norte de Malí en un ataque conjunto del JNIM y un movimiento independentista tuareg contra un convoy del ejército.