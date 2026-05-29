Un ataque a cuchillo en estación de tren suiza fue "un acto terrorista", según funcionario

Un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre, que según reportes, gritó "Allah Akbar" ("Dios es el más grande") y que hirió a tres personas en una estación de tren suiza este jueves fue un "acto terrorista", afirmó un funcionario regional de seguridad.

"Estoy calificando esto excepcionalmente de ataque terrorista", declaró a los periodistas Mario Fehr, responsable de seguridad del cantón suizo de Zúrich.

Por su parte, el comandante de policía Marius Weyermann afirmó que "queda claro por la escena que el motivo de este acto debe buscarse en el ámbito de la radicalización y el extremismo".