Un abogado chino de DDHH, condenado a cinco años de cárcel por "incitación a la subversión"

El abogado chino Xie Yang, quien defendió a militantes cristianos y prodemocracia, fue condenado a cinco años de prisión por "incitación a la subversión", informó la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW).

Xie, de 54 años, fue detenido en 2022 y ha estado varios años bajo la estrecha vigilancia de las autoridades, que le reprochan declaraciones consideradas críticas del gobierno y el Partido Comunista, en el poder.

El Tribunal Popular Intermedio de Changsha (centro de China) condenó el lunes al abogado a cinco años de prisión por "incitación a la subversión", indicó HRW en un comunicado.

La corte basó su fallo en varias publicaciones de Xie en la red social china WeChat, según un mensaje publicado en la cuenta de X de su exesposa, Chen Guiqiu, que no detalla el contenido de los comentarios del abogado.

Ningún defensor estuvo presente en el anuncio de la sentencia, indicó Chen, quien adelantó que Xie pretende apelar.

Dado el tiempo que el abogado ha estado detenido, podría en teoría quedar en libertad en enero de 2027, señaló HRW.

Según una copia del acta de acusación fechada en 2022 y consultada por la AFP, la justicia reprochó a Xie estar "bajo influencia de fuerzas hostiles a China" y "de tener la intención de derrocar el sistema político".

"Mediante sus cuentas en redes sociales nacionales y extranjeras", y "en entrevistas otorgadas a medios extranjeros", el abogado emitió "comentarios que atacan y denigran al poder estatal, el sistema socialista y la dirección del Partido Comunista de China", según el acta.

Su proceso se celebró a puerta cerrada en octubre de 2025, según HRW.

"Este caso buscaba no solo perseguir a un abogado de derechos humanos valiente como Xie, sino también intimidar a todos los abogados que buscan proteger los derechos de los ciudadanos", declaró en el comunicado Maya Wang, directora adjunta de HRW para Asia.

Xie ya había cumplido casi dos años de detención tras ser detenido en julio de 2015 durante una redada contra cientos de defensores de los derechos humanos.