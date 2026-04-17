Ultraconservador y izquierdista radical pelean codo a codo el pase al balotaje presidencial de Perú

Un ultraconservador y un izquierdista radical pelean voto a voto su pase al balotaje en Perú, en medio de nuevos retrasos en el escrutinio este jueves por la objeción de miles de actas de la primera vuelta electoral.

Con un 93% de las actas contabilizadas, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga disputa el cupo con el izquierdista Roberto Sánchez, quien le lleva menos de 7.000 votos de ventaja, ambos con 11,9% de las preferencias.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se impuso en la primera ronda con el 17% de los apoyos.

Los conteos avanzan muy lentamente debido a que unas 5.400 actas han sido objetadas. Los tribunales electorales deberán revisarlas antes de sumarlas al cómputo.

"Estamos hablando de más de un millón de votos" en juego, que "representa casi el 6% del total", dice a la AFP Álvaro Henzler, presidente de la ONG Transparencia.

Según Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados finales podrían tardar en conocerse hasta fines de abril.

"Aún sigue abierta la definición" para saber el rival de Fujimori en el balotaje del 7 de junio, afirma.

Las presidenciales del domingo, con un récord de 35 candidatos, estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima.

En una agitada elección en la que policías y fiscales intervinieron las instalaciones de la ONPE, organizadora de los comicios, unos 50 mil electores se quedaron sin votar y las autoridades debieron ampliar el plazo hasta el lunes.

El caos logístico es apenas un reflejo de una profunda crisis política. Aunque es una de las economías más estables de la región, Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, la mitad de ellos destituidos por el Congreso.

Además, desde 2018, enfrenta un escalada del crimen: los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

- Singular recompensa -

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral, denunció el lunes al jefe de la ONPE Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

El más crítico de este proceso ha sido el ultraconservador López Aliaga, un admirador de Donald Trump.

Este jueves ofreció una recompensa de 5.800 dólares a funcionarios electorales que presenten información "veraz y comprobable" de irregularidades en los comicios.

Días atrás, durante un discurso a sus fieles, López Aliaga dio "24 horas" a las autoridades para que declaren la "nulidad absoluta" de la elección, a las que llamó "un fraude".

El partido Juntos Por el Perú, de Roberto Sánchez, respondió este jueves al reclamo de su rival, a quien acusó de querer "torcer el resultado".

"Si hay dudas a este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos", señaló en un comunicado difundido en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a "defender cada voto".

Una misión de observadores de la Unión Europea señaló no haber encontrado "elementos objetivos" de fraude.

Más de 27 millones de electores fueron llamados a elegir presidente y, por primera vez desde 1990, diputados y senadores para restablecer un Congreso bicameral.

El actual mandatario interino José María Balcázar, en el poder desde febrero tras la destitución de su antecesor José Jerí, estaba impedido de postularse. El ganador del próximo balotaje lo relevará el próximo 28 de julio.