Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Explosiones en Teherán -

Al menos tres fuertes explosiones se escucharon al anochecer al norte de Teherán, después de que aviones de combate sobrevolaran la zona, informó un corresponsal de AFP.

Durante el día, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "una serie de ataques a gran escala" contra infraestructuras del régimen de Irán en varios lugares del país.

- Trump niega que esté "desesperado" por llegar a un acuerdo con Irán -

El presidente estadounidense Donald Trump negó que esté "desesperado" por llegar a un acuerdo con Irán ante la escalada de los precios del petróleo.

"Es todo lo contrario, no me importa", declaró a los periodistas y afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos están "extremadamente" avanzadas respecto al calendario previsto.

- Para Trump, tomar control del crudo iraní es una opción -

El presidente Donald Trump declaró que tomar el control del petróleo iraní es una "opción" al término de la guerra.

"En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta" para explotar el petróleo, comentó, en alusión a la captura del expresidente Nicolás Maduro y a los cambios que emprendió el nuevo gobierno en Caracas.

Además, el mandatario afirmó que Irán permitió que diez petroleros atravesaran el estratégico estrecho de Ormuz como un "regalo" a Estados Unidos, en señal de disposición hacia las negociaciones para poner fin a la guerra.

- EEUU ve "fuertes indicios" de que puede convencer a Irán -

El emisario estadounidense, Steve Witkoff afirmó que hay "fuertes indicios" de que se podría convencer a Irán de alcanzar un acuerdo de paz, después de que Washington presentara un plan de 15 puntos a Teherán a través de Pakistán para poner fin al conflicto.

- Irán respondió al plan de paz de EEUU -

Irán contestó oficialmente a través de "intermediarios" a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora "espera que la otra parte se pronuncie", informó este jueves la agencia iraní Tasnim citando a una fuente que no identifica.

- La UE acusa a Rusia de facilitar información a Irán -

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para "matar a estadounidenses" en Oriente Medio.

- Líbano presenta denuncia ante Consejo de Seguridad de la ONU por ataques israelíes -

Líbano presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques de Israel, que continúa sus bombardeos en el país como parte de la ofensiva contra el movimiento proiraní, Hezbolá.

Los ataques en Líbano mataron a al menos cinco personas el jueves y el ejército israelí anunció la muerte de dos soldados en el sur de Líbano, escenario de enfrentamientos con el movimiento proiraní Hezbolá.

- Trump insta a Irán a ponerse "en serio" con las negociaciones -

El presidente Donald Trump afirmó que Irán debe "ponerse en serio rápidamente" con las negociaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio porque, de lo contrario, "no habrá vuelta atrás".

- Pakistán da cuenta de "conversaciones indirectas" entre EEUU e Irán -

El ministro de Relaciones Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, afirmó que "se están realizando conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mediante mensajes transmitidos por Pakistán".

- Israel afirma haber matado a 700 miembros de Hezbolá -

El ejército israelí afirmó haber matado a 700 miembros del grupo libanés Hezbolá desde el inicio de los combates en Líbano el 2 de marzo. El movimiento chiita proiraní nunca anuncia el número de sus combatientes muertos.

Según las cifras del gobierno libanés, 1.094 personas han muerto desde que se reanudó la guerra, entre ellas 121 niños.

- "Eliminado" el jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución -

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que el ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", dijo.

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