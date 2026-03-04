Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Israel golpeó este miércoles "decenas de objetivos" en Irán y lanzó "ataques a gran escala" en la capital de la república islámica, mientras Teherán asegura que tiene el "control total" del estratégico estrecho de Ormuz.

Estos son los últimos acontecimientos del conflicto desencadenado tras un ataque israeloestadounidense el 28 de febrero contra Irán.

- Ataques a "gran escala" en Irán -

El ejército israelí informó el miércoles que "golpeó decenas" de objetivos en Irán y "comenzó a lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen" en Teherán.

Un avión israelí F-35 derribó un caza iraní YAK-130 sobre Teherán, indicó la misma fuente.

Poco antes, el ejército israelí dijo que atacó un centro militar subterráneo secreto del programa nuclear de Irán en la región de Teherán, en el que destruyó "un elemento clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas atómicas".

Estados Unidos atacó "casi 2.000 objetivos" desde el inicio de la guerra, indicó el martes un alto mando militar.

Según dijo esta fuente, los bombardeos de las primeras 24 horas fueron el doble de intensos que los del inicio de la invasión de Irak en 2003.

- Israel extiende sus ataques en Líbano -

Israel aumentó este miércoles sus bombardeos en Líbano. Atacó la zona que alberga el palacio presidencial, cerca de Beirut, varias áreas al sur de la capital y bastiones del grupo proiraní Hezbolá.

Un nuevo ataque alcanzó por la mañana la periferia sur de Beirut, después de que el ejército israelí emitiera una orden de evacuación.

Un bombardeo tuvo como objetivo un hotel en Hazmieh, un suburbio cristiano de Beirut situado cerca del palacio presidencial y de numerosas misiones diplomáticas.

Antes de ello, ataques israelíes mataron a por lo menos 11 personas el miércoles en el sur de la capital y en Baalbek, según el Ministerio de Salud y un medio estatal.

- Irán dispara misiles contra objetivos de EEUU e Israel -

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el miércoles que dispararon más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes, sin dar más detalles.

Un misil iraní impactó la víspera en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar, sin causar víctimas, según informó el Ministerio de Defensa local catarí.

Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos y está preparado para una guerra larga, declaró el miércoles el principal asesor del difunto líder supremo Alí Jamenei.

Irán está "en estado de guerra" y actuará con "firmeza" contra quienes actúen contra la república islámica, advirtió el jefe del poder judicial.

- Funerales de Estado para Jamenei -

Los funerales de Estado de Alí Jamenei, quien murió el sábado en ataques israeloestadounidenses, y que en un principio estaban previstos que empezaran este miércoles por la noche y duraran tres días, fueron "postergados", indicó la televisión estatal.

"La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes", afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será "comunicada posteriormente", agregó.

Jamenei, fallecido a los 86 años, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, de donde era originario. Dirigió Irán durante casi cuatro décadas.

- Su sucesor será "un objetivo", advierte Israel -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Jamenei.

"Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní (...) será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en la red X.

"El primer ministro y yo hemos ordenado al ejército prepararse para actuar por todos los medios necesarios para cumplir esta misión", añadió.

- Irán dice tener el "control total" del estrecho de Ormuz -

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el miércoles que tienen el "control total" del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que la Marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz "si fuera necesario".

- Impacto financiero -

El petróleo seguía al alza el miércoles. El barril de Brent del mar del Norte subía un 2,83% a 83,70 dólares. El martes superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

Las bolsas asiáticas siguieron los pasos de Wall Street, que cerró en rojo el martes, febril por el riesgo de una crisis prolongada en Oriente Medio y sus repercusiones en la inflación, con los valores tecnológicos especialmente afectados.

La bolsa de Seúl se hundió más de un 12%, la de Tokio retrocedió 3,6% al cierre.

En Europa las bolsas se estabilizaban en la apertura, excepto la de Madrid, tras dos sesiones en rojo.

- Evacuaciones -

Un primer vuelo que transportaba a ciudadanos franceses bloqueados en Oriente Medio aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París, a primera hora del miércoles.

España, Alemania y Reino Unido también están llevando a cabo proceso de evacuación.

- Francia y Reino Unido envían refuerzos -

Francia anunció el despliegue de refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaaviones Charles de Gaulle y aviones de combate Rafale.

Reino Unido, por su parte, anunció el envío de un buque de guerra y sistemas antidrones destinados a proteger sus bases en Chipre.

- España dice "no" a la guerra -

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió el miércoles con un "no a la guerra" a las críticas de Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias", añadió Sánchez.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, estimó que los ataques israeloestadounidenses contra Irán "a primera vista, parecería que no se ajustan, o que son incompatibles con el derecho internacional".

- Irán iba a "atacar primero", asegura Trump -

Trump afirmó el martes que Irán iba a "atacar primero".

"Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel", dijo el mandatario a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El Pentágono identificó el martes a cuatro de los seis militares estadounidenses muertos en la guerra. Fallecieron en un ataque con dron en Kuwait.

