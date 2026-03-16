Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Nueva oleada de ataques iraníes -

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el lunes por la noche que habían lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones, que alcanzaron infraestructuras militares en Israel, así como la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, según las agencias Mehr y Fars.

- Hezbolá anuncia ataques en Líbano contra tropas israelíes -

El movimiento proiraní Hezbolá afirmó el lunes haber vuelto a atacar "con una lluvia de cohetes" a soldados israelíes en Khiam, el primer ataque que reivindica en esta localidad del sur del Líbano desde que Israel anunciara operaciones en el país.

- Trump pide a China retrasar cumbre con Xi -

Donald Trump pidió China que postergara un mes su cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido al conflicto con Irán.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Pekín) que la retrasen un mes más o menos".

- Incendio en Bagdad tras ataque con drones contra embajada de EEUU -

Un incendio se desató en la noche del lunes en la azotea de un hotel de la Zona Verde de Bagdad, un perímetro fortificado donde están las embajadas, y el Ministerio del Interior informó que no registró víctimas ni daños por el impacto del "proyectil".

Dos fuentes de seguridad iraquíes indicaron que un ataque con drones tuvo como objetivo la embajada de Estados Unidos.

- Ataque con dron en un campo de petróleo en Emiratos -

Un ataque con drones causó el lunes un incendio en el importante campo petrolífero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron las autoridades.

- La UE, reacia a reorientar su misión marítima -

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas, descartaron la idea de enviar al estrecho de Ormuz la misión europea de protección del tráfico marítimo Aspides, indicó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

- Ataque de drones en Irak -

Dos drones atacaron un importante campo petrolero en el sur de Irak, informó un portavoz del Ministerio a cargo de los hidrocarburos.

Uno "impactó en una torre de telecomunicaciones" sin causar destrozos y, según un funcionario de seguridad, el otro apuntó a las oficinas de una empresa estadounidense.

- Un herido en Israel por ataques de Hezbolá -

El movimiento libanés Hezbolá dijo que lanzó una andanada de cohetes y drones contra la localidad de Nahariya, en el norte de Israel, donde los servicios de emergencia Magen David Adom reportaron un herido.

- Más de un millón de desplazados en Líbano -

Los bombardeos aéreos israelíes sobre Líbano mataron a 886 personas desde el 2 de marzo, entre ellas 111 niños, 67 mujeres y 38 profesionales sanitarios, según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud libanés.

Además, la guerra obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

- Restos de misiles en lugares sagrados de Jerusalén -

La policía de Israel informó que fragmentos de misiles y restos de interceptores cayeron en lugares sagrados de Jerusalén, incluidos la explanada de las Mezquitas y "el complejo del Santo Sepulcro", tras disparos de misiles procedentes de Irán.

- Riesgo de estanflación en EEUU -

La guerra en Oriente Medio coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, afirmó Joseph Stiglitz, nobel de Economía.

"El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos", dijo en una entrevista con AFP.

- Trump reprocha falta de "entusiasmo" -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamado a colaborar para proteger a petroleros en el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán.

"Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse", declaró. "Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo".

- Irán amenaza con atacar empresas de EEUU -

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.

Este cuerpo armado no especificó qué compañías tomará como blanco, pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.

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