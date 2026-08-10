Turquía espera que Egipto se una a pacto de defensa regional

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía declaró el sábado que espera que Egipto se sume a un pacto de defensa regional dirigido a estabilizar la región, sacudida por la guerra de Oriente Medio.

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron el acuerdo el viernes en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que se ha extendido a los países de la región y bloqueó la navegación por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Tras el estallido de la guerra el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica, Irán y sus aliados hutíes de Yemen han atacado a Arabia Saudita y un dron alcanzó una posición estadounidense en un puerto egipcio en el Mediterráneo.

El canciller turco, Hakan Fidan, declaró a la agencia estatal de noticias Anadolu que espera la incorporación de Egipto al "Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca", al considerar que se trata de "un socio natural en todos los temas".

Fidan aclaró que el pacto no apunta a un país específico.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán sustuvo que el acuerdo "tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos".