Trump promete golpear a Irán "muy duro" si se le vincula con el ataque a Flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que era probable que Teherán estuviera implicado en un ataque de un piloto contra un vuelo de Flydubai a Israel y que Irán sería "golpeado muy duro" si así fuera.

El copiloto presuntamente agredió al capitán antes de que los pasajeros lograran evitar que el avión se estrellara.

Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para determinar si el incidente estaba relacionado con el terrorismo. El primer ministro israelí dijo que el hombre había sido sometido a un "adoctrinamiento islamista radical".

"Estamos trabajando en ello ahora mismo", dijo Trump cuando los periodistas en la Casa Blanca le preguntaron si Irán estaba implicado en el incidente en el vuelo de Dubái a Tel Aviv.

Sobre si Estados Unidos tomaría represalias contra Irán si fuera responsable del ataque, Trump respondió: "Oh, serán golpeados muy duro, no se preocupen".

La amenaza de represalia del líder estadounidense coincidió con un amplio refuerzo militar estadounidense en la región.

Axios informó que Washington había desplegado recientemente sistemas adicionales de defensa antimisiles Patriot en Arabia Saudita y Catar para ayudar a proteger instalaciones energéticas clave de una posible represalia iraní.

El medio estadounidense también informó de que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque se dirigían a Oriente Medio, donde podrían unirse a otros dos grupos de portaaviones estadounidenses ya presentes en la región.

Mientras aumentaban las especulaciones sobre un posible motivo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita comenzaron una investigación sobre los acontecimientos ocurridos en la cabina.

Arabia Saudita señaló que el copiloto fue trasladado el jueves a los Emiratos Árabes Unidos acompañado por un "equipo de seguridad emiratí", y añadió que su investigación inicial mostraba que había atacado al capitán de la aeronave.

Las amenazas de Trump se produjeron mientras el mandatario estadounidense adoptaba un tono más duro sobre las negociaciones con Irán, que están estancadas.

Trump declaró a la revista Time que era "posible" que pudiera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.

Los republicanos temen perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, con los índices de aprobación de Trump cerca de mínimos históricos debido a la guerra con Irán y a un aumento del costo de vida impulsado por los altos precios del petróleo.

"Al aniquilar a Irán, hemos creado paz en el mundo. Con Irán, no creo que jamás se pueda tener paz", advirtió Trump, según las declaraciones reproducidas por Time.

Irán asegura que mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz más de siete meses después de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel.