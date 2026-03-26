Trump no asistirá a la conferencia conservadora de EEUU por primera vez en diez años

El presidente Donald Trump no acudirá este año a la conferencia del movimiento conservador estadounidense (CPAC), informó este miércoles a la AFP un responsable de la Casa Blanca.

Se trata de la primera vez en diez años que el líder republicano falta a esta cita anual, que se celebra hasta el sábado en Dallas (Texas).

La agenda del presidente, inmerso en una guerra contra Irán, está "demasiado cargada", explicó la fuente consultada, que confirmó una información de la revista Time.

La CPAC es la gran cita anual de republicanos y conservadores independientes, que este año afrontan una difícil cita electoral legislativa en noviembre.

Trump utiliza desde 2016 la cita anual para movilizar a sus seguidores y lanzar nuevas ideas a un electorado que lo ha aupado en dos ocasiones a la Casa Blanca.

La CPAC es también un lugar de encuentro para líderes internacionales.

El año pasado, el presidente argentino Javier Milei le regaló una motosierra a Elon Musk, que el hombre más rico del mundo blandió en el escenario como símbolo de los recortes que se avecinan en el presupuesto del gobierno estadounidense.

Este año, el presidente polaco Karol Nawrocki figura entre los invitados, al igual que Reza Pahlevi, el hijo del último sah de Irán, que se presenta como una alternativa en caso de caída del régimen iraní.