Trump invita a EEUU a la presidenta de Venezuela en fecha por definir

El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, informó la Casa Blanca este miércoles.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: "Nada ha sido agendado", indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades", dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.

Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Trump dijo en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy listos", en referencia a Rodríguez. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como "formidable" y había asegurado que con ella "todo anda muy bien".

La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería "involucrar" a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.

- "La gran cooperación" -

El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.

El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.

Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.

La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.

- Evitar errores -

El partido de Maduro protesta en paralelo contra el "secuestro" del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.

El politólogo Benigno Alarcón explicó que Trump busca no repetir "errores" pasados como en Irak, donde Estados Unidos eliminó a los miembros del partido de Sadam Husein del gobierno y se encontró con un país ingobernable.

El chavismo controla hoy todos los poderes públicos. "Siempre van a estar allí, aunque son una minoría", dijo a la AFP. "El problema básicamente es que tú tengas unas instituciones que respondan al Estado y no a una facción".

La liberación de presos políticos avanzan a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.

"Esperamos con fe y esperanza mientras trabajamos para que Javier (Tarazona) salga pronto", afirmó Rafael Tarazona, hermano de este activista de derechos humanos, uno de los presos políticos más conocidos, detenido en julio de 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene "centros de detención clandestinos".