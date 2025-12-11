Trump "abrió los ojos a mucha gente en Honduras", dice el expresidente Hernández

El presidente estadounidense, Donald Trump, le "abrió los ojos a mucha gente en Honduras" al declarar su simpatía por el candidato conservador Nasry Asfura, declaró este miércoles el expresidente Juan Orlando Hernández, que salió de la cárcel en Estados Unidos tras ser perdonado por el inquilino de la Casa Blanca.

Hernández cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, y desde su salida de la cárcel se mantiene en paradero desconocido, presumiblemente en Estados Unidos, donde lo habría entrevistado la cadena One American News (OAN).

"El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela", declaró el expresidente convicto e indultado.

"Pero tenemos que entender que tienen un manual. Cada vez que yo ganaba una elección, la izquierda radical decía 'si no ganamos, no vamos a reconocer las elecciones'", añadió.

El partido en el poder, encabezado por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, rechazó los resultados provisionales que dan una muy pequeña ventaja a Asfura por delante de otro candidato conservador, Salvador Nasralla.

La izquierda asegura que el apoyo de Trump, y el indulto a Hernández, fueron una interferencia electoral.

Hernández no desveló qué piensa hacer ahora, y si va intentar pedir asilo en Estados Unidos.

"Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia", declaró. "No los he visto en cuatro años".

Cuando se le preguntó sobre si estaría dispuesto a pedir asilo en Israel, un país con el que tejió fuertes vínculos al reconocer Jerusalén como capital del Estado hebreo, Hernández dijo que ir allá "es una decisión complicada".

"No tengo ningún apoyo financiero para hacerlo. Estoy decidiendo que es lo mejor para mí y mi familia", añadió.

La fiscalía del gobierno de Honduras reabrió la orden de captura en su contra.

"¿No es eso un ejemplo claro de persecución política? Lo que voy a hacer es consultar con mis abogados", repuso.

"Si voy a Honduras no solo enfrentaré cargos políticos, sino que también hay documentos del FBI y de otras agencias estadounidenses que dicen que hay gente que quiere atentar contra mi vida y mi familia", aseguró.

Hernández fue extraditado en 2022 por su país y condenado por narcotráfico en 2024, pero el exmandatario insiste en que todo fue un "montaje" perpetrado por el gobierno del demócrata Joe Biden porque su política era demasiado conservadora.