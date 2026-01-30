Tribunal español ordena a monjas, por segunda vez, desalojar convento

Un tribunal español rechazó el recurso presentado por un grupo de monjas excomulgadas que se unieron a una secta y se les ordenó abandonar su convento, por lo que se confirmó su desalojo, informó el arzobispado el viernes.

Nueve monjas de la Orden de Santa Clara se separaron del Vaticano en mayo de 2024 por una disputa de propiedad y desacuerdos doctrinales, un asunto que ha fascinado a España.

El Arzobispado de Burgos les pidió que abandonaran su convento del siglo XV en la localidad norteña de Belorado, alegando que no tenían derecho legal a permanecer allí tras la excomunión.

Pero las monjas se quedaron en el lugar después de que un tribunal ordenara su salida el año pasado. Afirmaron que el convento les pertenecía y apelaron su desalojo.

El Arzobispado de Burgos dijo en un comunicado que había recibido la sentencia de un tribunal superior que desestimaba el argumento de las monjas.

La propiedad es una "persona jurídica sujeta al Derecho canónico", mientras que "la propiedad de los bienes del Monasterio es propiedad de la persona jurídica, y no de las monjas que lo habitan", señaló el comunicado citando el fallo.

La sentencia se refiere, además, a la exabadesa (superiora de las monjas) de Belorado, quien no tiene atribución para decidir "separar al Monasterio de Santa Clara de la Iglesia católica".

Las religiosas fueron acusadas de adscribirse a una secta afiliada al "sedevacantismo", un movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958).